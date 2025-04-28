ЦБ почти готов к выпуску цифрового рубля

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Банк России практически готов к выпуску цифровых рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в рамках просветительского марафона общества "Знание. Первые", приуроченного к 80-летию Победы.

"На самом деле цифровой рубль - это третья форма нашей валюты. Есть наличные, есть безналичные карточки, и есть еще цифровой рубль. Центральный банк уже практически готов к выпуску цифровых рублей и для людей", - сказал Силуанов на лекции "Финансы как оружие: уроки Великой Победы".

Министр выразил уверенность, что в следующем году они точно появятся. "В этом году ЦБ во второй половине года обещал уже использовать это платежное средство внутри коммерческих банков. Если есть желание, то я думаю, что в этом году можно будет попробовать ряд таких перечислений сделать и между вашими друзьями, партнерами и так далее. Главное - открыть цифровой счет в цифровых рублях", - отметил Силуанов.

О цифровом рубле

Банк России с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями.

Первый этап тестирования проходил при участии около 600 физических лиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестировали открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы.

1 сентября 2024 года пилот был расширен. Общее число участников с началом нового этапа увеличилось в несколько раз.

О форуме

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" проходит с 28 по 30 апреля в музее Победы в Москве, а также охватывает все федеральные округа страны. Мероприятие посвящено Великой Победе.

ТАСС - официальный информационный партнер марафона "Знание. Первые".