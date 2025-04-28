Мишустин сравнил скорость роста экономик России и Запада

Противники ввели в отношении России около 30 тысяч ограничительных мер, но экономика страны не рухнула, а, напротив, демонстрирует рост. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с лекцией в рамках просветительского марафона общества «Знание», передает ТАСС.

По словам Мишустина, «конкуренты пытаются сдержать развитие России, перекрыть доступ к инновациям и ресурсам». Как уточнил он, микроэлектроника, станки и оборудование, самолеты, лекарства и медицинские изделия - все это стало предметом ограничительных мер против РФ.

«Вопреки им российская экономика выстояла», - сообщил Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в период с января по февраль 2025 года валовой внутренний продукт (ВВП) России увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметный рост наблюдается в обрабатывающей промышленности, отметил глава РФ.