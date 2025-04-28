Китай перепродал рекордное количество ненужного газа

С начала апреля Китай отправил на реэкспорт, то есть перепродал закупленные ранее партии, более 280 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов сообщает Bloomberg.

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Такой объем составляет 7,7 процента от импорта за месяц. Перепродажа объясняется тем, что газ оказался ненужным из-за мягкой зимы и сохраняющихся значительных запасов, что способствует снижению спроса. Кроме того, относительно высокая стоимость СПГ за рубежом позволяет импортерам заработать. Закупка топлива в апреле продолжила снижаться, спад покупательской активности наблюдается уже шестой месяц подряд.

При этом перепродажа СПГ остается довольно редкой для Китая практикой, до ноября 2024 года, когда началась нынешняя серия, в последний раз ряд партий были проданы в январе прошлого года.

В общей сложности с ноября китайские компании перепродали 1,312 миллиона тонн. Такой подход, в числе прочего, дает передышку для европейских потребителей, которые за минувший отопительный сезон израсходовали газа больше, чем обычно и теперь могут проводить закупки по снижающимся ценам на топливо.

Благодаря собственной добыче, поставкам по трубопроводам из России и Средней Азии и крупным контрактам с поставщиками СПГ газовый импорт Китая диверсифицирован и обеспечен на долгие годы вперед. Ситуация остается одной из главных причин, по которой Пекин не спешит соглашаться на строительство газопровода «Сила Сибири-2» и других маршрутов, пытаясь получить от России максимальную скидку.