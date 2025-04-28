Эксперты увидели переход к рецессии в гражданской промышленности

В первом квартале 2025 года выпуск гражданской продукции сокращался в среднем на 0,8% в месяц, достигнув минимальных значений с апреля 2023 года. При этом в марте, в годовом выражении, промышленность в целом продемонстрировала рост на 0,8%, однако если исключить секторы с участием оборонно-промышленного комплекса, выпуск снизился на 1,6%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Аналитики оценивают результаты промышленного производства в первом квартале как неутешительные. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в отрасли фиксируется стагнация. Эксперты центра отмечают, что после увеличения объемов производства в конце 2024 года в январе произошла резкая коррекция до уровня середины прошлого года, после чего динамика стабилизировалась.

Ранее специалисты ЦМАКП также пересмотрели свою оценку косвенного социального эффекта от структурного компонента инфляции для потребительской корзины малообеспеченных граждан. Анализ показал, что инфляция для малообеспеченных слоев населения растет быстрее, чем общий уровень инфляции в стране.