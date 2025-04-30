Курс доллара упал ниже 81 рубля

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 22 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По данным на 11:22 по московскому времени курс доллара снижался на 25 копеек относительно предыдущего закрытия – до 80,93 рубля.

При этом после приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги идут с 10:00 до 19:00. В эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на "Форексе" и курс юаня к рублю на Мосбирже.

Ранее, 21 апреля, внебиржевой курс доллара падал ниже 80 рублей впервые с 19 июня прошлого года. Американская валюта снизилась на 39 копеек, при этом минутами ранее доллар максимально падал до 79,94 рубля.

Вместе с тем зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин призвал пока не говорить о систематическом укреплении рубля. Он также согласился, что существенная волатильность курса создает осложнения для стабилизации инфляционных ожиданий.