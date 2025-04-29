Мишустин: Спрос на российский корпоративный софт вырос в 2-3 раза за пять лет

Всего два года работы по переводу российских производств на отечественный софт дали хороший опыт, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Более 60 проектов по внедрению программных продуктов уже считаются завершенными.

Глава правительства провел стратегическую сессию, посвященную разработке промышленного программного обеспечения тяжелого класса. Как известно, президентом поставлена задача к 2030 году обеспечить переход 80% российских организаций ключевых отраслей на отечественный софт, в первую очередь на прикладные решения для производственных и управленческих процессов.

Отечественная индустрия информационных технологий показала неплохие результаты за последние пять лет, считает глава кабмина. "Совокупный среднегодовой темп ее роста составил почти 28%, а вклад в валовой внутренний продукт увеличился практически в два раза", - заметил он. Благодаря системной поддержке правительства компании наращивают выпуск конкурентоспособной продукции, о чем свидетельствует спрос на программы. Для отечественных корпоративных решений он вырос за пять лет в 2-3 раза, продажи по отдельным категориям увеличились более чем в 10 раз, указал Мишустин.

Свою роль в этом сыграли санкции. До них российские компании отдавали предпочтение зарубежным поставщикам программного обеспечения. Но к моменту их ухода с рынка, обратил внимание премьер, у наших разработчиков были базовые технологии и наработки, которые получили масштабное распространение.

Сейчас во всех секторах экономики идет переход на российский софт. На это работают 36 индустриальных центров компетенций, которые были созданы, чтобы объединить по каждой отрасли ведущих заказчиков и уже с их участием определить приоритетные направления развития технологий, сформировать проекты доработки под нужды промышленности страны.

"Правительство поддержало свыше 160 предложенных ими инициатив. На реализацию 32 предоставили гранты, остальное финансируется за счет частных инвестиций", - указал Михаил Мишустин.

Со старта проектов первого этапа прошло больше двух лет, и глава кабинета министров предложил обсудить промежуточные итоги их выполнения, а также результаты 66 завершившихся.

"Видим хороший опыт полного перехода заказчиков на российские программные продукты. Многие успешно опробованы, тиражируются и применяются в компаниях, по ряду продолжается доработка", - заявил он.

Также перед участниками дискуссии был поставлен вопрос о проектах следующего этапа, начать которые предстоит в этом году, и о поддержке внедрения передовых отечественных решений в деятельность предприятий ключевых отраслей экономики.