Бессент: ЕС должен выработать единую позицию перед торговыми переговорами с США

Странам Европейского союза (ЕС), прежде чем начать предметные торговые переговоры с США, нужно решить некоторые внутренние вопросы, выработав единую позицию. Об этом заявил журналистам в Белом доме министр финансов США Скотт Бессент.

"Некоторые европейские страны ввели несправедливый налог на цифровые услуги для одного из наших крупнейших интернет-провайдеров. Это сделали Франция и Италия, еще ряд стран, а Германия и Польша не сделали. Так вот мы хотим, чтобы этот несправедливый налог <...> был отменен. Это будет компромисс. [Странам ЕС] нужно сначала решить некоторые внутренние вопросы, прежде чем они смогут участвовать во внешних переговорах [с США]", - сказал глава Минфина.

Бессент отметил, что в настоящее время больше вовлечен в торговые переговоры с азиатскими странами.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные - 9 апреля. В отношении всех стран ЕС пошлины составили 20%. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

8 апреля Трамп отметил, что американские пошлины на импортную продукцию приносят Соединенным Штатам $2 млрд ежедневно. Американский президент сообщил, что Вашингтон ведет переговоры более чем с 70 государствами, которые хотят экспортировать свои товары в США.