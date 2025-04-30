МИД Китая обрушился с критикой на Трампа и призвал мир «дать отпор агрессору»
Министерство иностранных дел Китая выступило с резким заявлением в адрес американского президента Дональда Трампа и призвало мировое сообщество объединиться против «гегемонизма и экономического насилия» со стороны Вашингтона.
Соответствующее видео с политическим манифестом появилось в официальном аккаунте ведомства в одной из социальных сетей.
«Поклониться тирану – это как выпить яд, чтобы утолить жажду», – говорится в ролике, оформленном в документальном стиле с инфографикой, архивными кадрами и комментариями на английском языке.
Текст сопровождается субтитрами на китайском. По мнению авторов, международное сообщество не должно идти на компромиссы с агрессивной политикой США, которую Пекин называет разрушительной для глобальной экономики.
В видео проводится историческая параллель между экономическими действиями США в отношении Японии и Европы в XX веке и нынешней торговой войной с Китаем. В частности, упоминаются судьбы корпораций Toshiba и Alstom, которые, по мнению Пекина, стали жертвами «американской экономической агрессии». Также в ролике говорится о «десятилетии стагнации» японской экономики, вызванном внешним давлением со стороны Вашингтона.
Особое внимание обращено к текущим санкциям, введенным администрацией американского лидера: на ряд китайских товаров были наложены пошлины в размере 145 %, в ответ Китай ввел встречные пошлины до 125 %. Эти действия названы «исторической эскалацией» торгового конфликта, способной ударить по всем участникам глобального рынка.
«Американский импорт и экспорт составляют менее пятой части мировой торговли. Когда остальной мир объединится, США станет маленькой лодкой, севшей на мель», – подчеркнули авторы видеоряда.
На фоне геополитической напряженности Пекин выступает как альтернативный центр притяжения. Китай позиционирует себя как безопасную зону для международных инвестиций, открытую для сотрудничества и лишенную санкционной политики. Китайская дипломатия призвала к созданию новой международной коалиции, способной противостоять «односторонним методам запугивания».
«Китай будет стоять твердо, как бы ни дул ветер. Кто-то должен выйти вперед с факелом в руке, чтобы развеять туман и осветить путь», – заключили авторы.