Министерство иностранных дел Китая выступило с резким заявлением в адрес американского президента Дональда Трампа и призвало мировое сообщество объединиться против «гегемонизма и экономического насилия» со стороны Вашингтона.

Соответствующее видео с политическим манифестом появилось в официальном аккаунте ведомства в одной из социальных сетей.

«Поклониться тирану – это как выпить яд, чтобы утолить жажду», – говорится в ролике, оформленном в документальном стиле с инфографикой, архивными кадрами и комментариями на английском языке.

Текст сопровождается субтитрами на китайском. По мнению авторов, международное сообщество не должно идти на компромиссы с агрессивной политикой США, которую Пекин называет разрушительной для глобальной экономики.

Китайцы высмеяли Зеленского

В видео проводится историческая параллель между экономическими действиями США в отношении Японии и Европы в XX веке и нынешней торговой войной с Китаем. В частности, упоминаются судьбы корпораций Toshiba и Alstom, которые, по мнению Пекина, стали жертвами «американской экономической агрессии». Также в ролике говорится о «десятилетии стагнации» японской экономики, вызванном внешним давлением со стороны Вашингтона.

Особое внимание обращено к текущим санкциям, введенным администрацией американского лидера: на ряд китайских товаров были наложены пошлины в размере 145 %, в ответ Китай ввел встречные пошлины до 125 %. Эти действия названы «исторической эскалацией» торгового конфликта, способной ударить по всем участникам глобального рынка.

«Американский импорт и экспорт составляют менее пятой части мировой торговли. Когда остальной мир объединится, США станет маленькой лодкой, севшей на мель», – подчеркнули авторы видеоряда.

На фоне геополитической напряженности Пекин выступает как альтернативный центр притяжения. Китай позиционирует себя как безопасную зону для международных инвестиций, открытую для сотрудничества и лишенную санкционной политики. Китайская дипломатия призвала к созданию новой международной коалиции, способной противостоять «односторонним методам запугивания».