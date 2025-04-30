Трамп: Проблемы в экономике США возникли из-за Байдена

Проблемы в экономике США возникли из-за 46-го главы Белого дома Джо Байдена. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил действующий американский лидер Дональд Трамп.

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По мнению 47-го президента США, американской экономике следует избавиться от наследия Байдена, после чего она начнёт расти.

«Пошлины скоро подействуют, и компании начали прибывать в США в рекордных количествах», - написал он.

Трамп также напомнил, что вступил в должность только 20 января.

Ранее капитализация американского рынка рухнула на 1,3 трлн долларов после того, как Трамп объявил о вводе новых пошлин, пишут «Известия».