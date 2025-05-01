Оптовые цены на газ в России в 2026 году проиндексируют на 10,6%

Оптовые цены на газ в 2026-2028 годах в России для всех категорий потребителей проиндексируют на 3 процентных пункта выше инфляции, с учетом переоценки инфляции их индексация в 2026 году составит 10,6%.

© Парламентская газета

Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

«Индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2026-2028 годах будет увеличена на 3 п.п. сверх прогнозной инфляции», — отмечается в материалах МЭР.

В министерстве указали, что это делается в соответствии с принятыми долгосрочными решениями, направленными на обеспечение надежности поставок голубого топлива всем категориям потребителей, а также в связи с продолжением программ социальной газификации и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения.

С учетом переоценки инфляции индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2026 году составит 10,6%, в 2027 году — 9% и в 2028 году — 7%.

Прогноз индексации тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям также будет скорректирован, добавили в МЭР. При этом в отношении отдельных регионов и газораспределительных организаций тариф будет определяться, исходя из экономически обоснованных программ газификации и устанавливаемой регионами специальной надбавки.

В декабре 2024 года «Парламентская газета» писала, что оптовые цены на подаваемый населению газ с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 10,3%. Данная оценка, судя по прогнозу МЭР, не изменилась.