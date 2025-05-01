Названа недружественная страна, предприниматели которой мечтают вернуться в Россию

Профессор Мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага сказал, что предприниматели Испании хотели бы вернуться на российский рынок, сообщает РИА "Новости".

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Экономист предположил, что соответствующая возможность у бизнесменов появится после урегулирования украинского конфликта.

Де Ареспакочага сказал, что испанские предприниматели уже предпринимают попытки "запустить некоторые инициативы", которые помогли бы установить контакт между бизнесменами двух стран.

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Мирное урегулирование конфлекта даст предпринимателям возможность, "которой нужно воспользоваться максимально", но говорить об их возвращении нужно будет "постепенно", сказал экономист.