США отменили последнюю лазейку для ввоза китайских товаров

Администрация президента США, как пишет газета New York Times, отменила правило о беспошлинном ввозе товаров производства КНР стоимостью до 800 долларов.

В США действует так называемое правило "de minimis", которое обеспечивает беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Есть условие - товары должны быть заказаны физическими лицами или малым бизнесом. После введения Вашингтоном пошлин на китайские товары многие прибегали к этой "лазейке" с целью обойти «накрутки».

Администрация Дональда Трампа, таким образом, официально устранила лазейку, позволявшую приобретать американцам дешевые товары из Китая без уплаты пошлин, указывает издание.

Китай готов обсуждать пошлины, если США проявят инициативу

2 апреля Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина Вашингтона для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина Пекина для американских - тоже 125%.