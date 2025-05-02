Нефть Brent опустилась до 61,4 доллара за баррель

Июльские фьючерсы на нефть подешевели сегодня на 1,14%, составив 61,39 доллара за баррель. Такой показатель был зафиксирован на 17:37 по московскому времени. Таковы данные биржи ICE Futures в Лондоне.

Июньские фьючерсы нефти марки WTI тоже подешевели на 1,35% и стали стоить 58,44 доллара за баррель, согласно данным Нью-Йоркской товарной биржи.

Как ранее писала "РГ" со ссылкой на старшего аналитика компании AMCH Даниила Тюня, при продолжении тарифных войн цена нефти будет под давлением. Если глобальные экономики начнут замедляться из-за торгово-экономических сложностей, это спровоцирует снижение потребления сырья. В этом случае за Brent будут давать 60-64 доллара за баррель.