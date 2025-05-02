Reuters: США подготовили новые санкции против России

США окончательно согласовали новый пакет экономических санкций против России, который предусматривает меры в банковском и энергетическом секторах. Об этом сообщили три американских чиновника и источник, знакомый с ситуацией, передает агентство Reuters.

«Среди объектов новых ограничений — российский энергетический гигант „Газпром“, а также крупные компании, связанные с природными ресурсами и банковским сектором. Совет национальной безопасности США пытается скоординировать ряд дополнительных карательных мер против России», — пишет Reuters.

В то же время, источники отмечают, что пока неясно, будет ли данный пакет санкций одобрен лично Дональдом Трампом. Дополнительных деталей о содержании готовящегося пакета в администрации США пока не раскрывают.

Ранее американские чиновники уже разрабатывали для президента Дональда Трампа различные варианты усиления экономического давления на Россию в связи с конфликтом на Украине. Обсуждение новых санкций связано с позицией Вашингтона, что Москва не предпринимает достаточных шагов для прекращения боевых действий, а окончательные меры будут зависеть от развития ситуации и итогов дипломатических переговоров между странами.