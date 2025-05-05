Что будет с рублем на этой неделе: прогноз курса валют

Внебиржевой курс доллара в пятницу, 2 мая 2025 года, закрепился возле отметки 82,75 ₽, что на 0,13 ₽ выше закрытия предшествующей недели.

Курс доллара, рассчитываемый Центробанком, снизился за неделю на 1,16 ₽, до 81,49 ₽.

«В последние дни апреля рубль возобновил тенденцию к умеренному укреплению. Локальную поддержку национальной валюте оказывал налоговый период и по-прежнему слабая позицию доллара на мировой арене», — рассказал «Коммерсанту» директор казначейства Цифра банка Дмитрий Рожков.

Он прогнозирует, что на фоне пониженной рыночной активности в майские праздники рубль останется в узком диапазоне 81–83 ₽ за доллар.

В краткосрочной перспективе фундаментальные факторы будут способствовать ослаблению рубля, среди них: конец налогового периода, сезонный рост импорта, низкие цены на нефть, способствующие снижению экспортных доходов, геополитические риски. Однако поддержкой для рубля остаются слабые позиции доллара на мировых площадках, продажи юаней Банком России в рамках бюджетного правила и ожидания внешнеполитической нормализации. Об этом говорит главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова. По её прогнозу, на этой неделе курс составит 81,5–82 ₽ за доллар.

Повышение волатильности в майские праздники возможно, если кто-то из игроков решит продать или купить валюту, отмечает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров. Аналитики компании ожидают постепенного ослабления курса начиная со второй половины мая.