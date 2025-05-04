Китай впервые с 2019 года вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию наряду с Беларусью и Египтом. Об этом сообщает РИА «Новости со ссылкой на данные статистических ведомств.

Первое место заняла Беларусь. По итогам прошлого года, она поставила на российский рынок 193,8 тысячи тонн картофеля и тем самым укрепила свои позиции. Египет стал вторым, поставив 75,3 тысячи тонн на сумму 47,9 миллиона долларов. Китай поднялся на две позиции и замкнул тройку лидеров с объемом 46,7 тысячи тонн на 17,3 миллиона долларов.

Далее в списке крупнейших поставщиков расположились Азербайджан — 42,5 тысячи тонн на 18,3 миллиона долларов и Грузия — 8,4 тысячи тонн на 3,3 миллиона долларов. В десятку вошли также Казахстан, Пакистан, Киргизия, Сербия и Германия. Наиболее значительный рост поставок в Россию зафиксирован из Армении, Турции и Грузии.

Ранее сообщалось, что поставки мяса из КНР в Россию выросли почти в четыре раза по сравнению с 2024 годом. Китай вошел в тройку основных поставщиков мяса на территорию страны. За год из Китая была ввезена продукция на сумму 125,8 млн долларов.