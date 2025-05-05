Опасное падение цен на нефть: бюджет России может пострадать

Сокращение котировок нефти может грозить России секвестром бюджета. Об этом заявил ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков в беседе с Bfm.ru.

Как стало ранее известно, ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией изучают вопрос увеличения июньской добычи нефти на 400 тысяч баррелей в день. Решение направлено на дисциплину перепроизводящих членов объединения, которые нарушают согласованные лимиты, в частности на Казахстан.

По мнению западных аналитиков, такой шаг может привести к росту глобальных запасов нефти на 200 млн баррелей в течение ближайших трех кварталов. Так, цены, по словам специалистов, могут рухнуть до 50 долларов за баррель.

Юшков отметил, что в российском бюджете заложена цена 69,7 долларов за баррель, хотя курс должен быть 96 руб. за доллар. По его словам, в настоящее время и рубль значительно крепче, и цена Urals — в пределах 50 долларов за баррель. В этой связи, как уточнил собеседник, Минфин решил переоценить дефицит бюджета. Изначально он планировался около 0,5% ВВП, а сейчас — уже примерно 1,7%, напомнил эксперт.

«Притом что у нас в ликвидной части ФНБ денег примерно на 1,5% ВВП. Получается, что мы, если все так и дальше пойдет, ликвидную часть ФНБ проедим за 2025 год. <…> В таком случае придется более активно выходить на рынок заимствований», — заявил Юшков.

В случае дальнейшего ухудшения ситуации к концу текущего года России, возможно, придется урезать бюджет, пересмотреть график расходов. Вероятно, потребуется повысить налоги. Также не исключено, что стране будет необходимо уменьшить выплаты по демпферу. Это приведет к увеличению стоимости топлива на внутреннем рынке, отметил специалист.