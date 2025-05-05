МВФ рекомендовал Украине повысить налоги

Представители Украины, вернувшиеся из поездки в США, привезли с собой рекомендации Международного валютного фонда относительно наполнения государственного бюджета на 2026 год. Они, в частности, предусматривают увеличение налога на добавленную стоимость, передает местная версия издания Forbes.

Журнал уточняет, что Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает возможность введения прогрессивной шкалы налогообложения и принятия мер по детенизации экономики государства. В прошлом году уже звучали заявления от экспертов Фонда о том, что Украине может потребоваться повышение налога. В Верховной Раде также высказывались о планах по увеличению налога на добавленную стоимость.

В 2025 году дефицит бюджета Украины, согласно закону, составит 39,5 миллиарда долларов, что эквивалентно 19,4% от ВВП. Государство уже приняло решение о значительном увеличении ставки военного сбора. С учетом этого, а также введения пятипроцентного налога на товары, продаваемые на маркетплейсах, в стране планируется взимать 10% от стоимости.

Ранее сообщалось, что уровень инфляции на Украине вырос в ноябре 2024 года до 11,2% в годовом исчислении по сравнению с 9,7% в октябре.