Украине предрекли ухудшение состояния экономики

Причина — иррациональная политика Владимира Зеленского.

От него исходит множество «странных» инициатив.

Об этом в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» сообщил Максим Чирков.

«Анонсирование Зеленским санкций против третьих стран — это очень странная инициатива. Странных инициатив с украинской стороны исходит очень много. Очевидно, что не в интересах Украины вводить санкции относительно кого бы то ни было. Потому что экономика Украины в тяжелейшем состоянии. Она по факту нежизнеспособна без внешней помощи. Понятно, санкции только усугубляют это положение. Кроме того, экономика Украины не так сильно заметна на мировой арене. Санкции со стороны Украины вряд ли будут серьёзно восприняты, замечены. Добивается он того, чтобы, как ему кажется, оказать давление на Российскую Федерацию. Очевидно, что такими действиями вряд ли можно как-то давить на Россию. Под санкции Зеленского могут попасть теоретически дружественные России страны, с очень большим товарооборотом с Россией. Крупнейшие экономики мира — Китай и Индия. Возможно, Турция, некоторые страны глобального юга, страны Закавказья, бывшие советские республики. Список стран может быть достаточно большой, учитывая, что у России много десятков дружественных стран. Это видно по представительству на параде Победы, большое количество стран будет представлено на самом высоком уровне».

Ранее Зеленский сообщил, что Киев разрабатывает рестрикции против государств, которые оказывают Москве содействие в обходе ограничительных мер, пояснил украинский лидер.

«Мы готовим наши пакеты санкций, в частности, нацеленные на субъектов и схемы в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить некоторые санкции», — написал он в соцсетях.

При этом политик не уточнил, о каких именно государствах идёт речь и какие конкретно ограничения Киев намерен ввести.