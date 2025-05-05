Оценены потери энергоресурсов Советского Союза из-за немецкой оккупации

Из-за немецкой оккупации Советский Союз потерял около 50-70 процентов энергоресурсов. Так потери СССР оценил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, его цитирует ТАСС.

На презентации сборника «Цифры Победы» эксперт заявил, что оккупация части территории немецкими войсками страна потеряла более половины металлургии, угля, электроэнергетики. В то же время СССР смог создать новую промышленную базу в Сибири. Благодаря развитию регионов за Уралом советская промышленность превысила довоенный уровень к 1948 году.

«Свою роль играл и ленд-лиз, и те заводы, которые мы вывезли из Германии, но они только компенсировали те (...) потери на оккупированных территориях, которые были огромные. Это действительно не только самоотверженный подвиг, но очень умное решение всех вопросов, героическое решение», — пояснил Клепач.

На фоне возможного ослабления ограничений на добычу нефти и снятия части западных санкций российские нефтяные компании резко ускорили бурение новых скважин. Уровень активности более чем на треть превышает тот, что наблюдался до начала боевых действий на Украине. По словам аналитиков Bloomberg, это свидетельствует об устойчивости отрасли к западным санкциям, которые должны были ограничить доступ к технологиям и оборудованию и тем самым подорвать способность России добывать нефть.