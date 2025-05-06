Международные инвесторы сократили вложения в золото

Международные инвесторы продолжают выводить средства из золота: согласно данным Bloomberg , суммарные активы золотых биржевых фондов к 2 мая уменьшились на 1,6 тонны, составив 2766 тонн. За последние две недели они снизились более чем на 18 тонн. Несмотря на то, что с начала года объем инвестиций в золото превысил 200 тонн, текущие продажи кажутся символическими, но всё же стали самыми крупными с ноября 2024 года.

Дополнительные свидетельства снижения интереса к золоту поступают от Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), как сообщает «Коммерсантъ». Согласно оценкам, основанным на отчете Bank of America (который использует данные EPFR), чистые продажи акций золотых фондов за неделю, завершившуюся 30 апреля, составили $1,5 млрд.

Аналитики считают, что эти продажи стали логичным следствием рекордных вложений мировых инвесторов, составивших более $36 млрд в первые четыре месяца года. Основной причиной такого поворота событий, по мнению эксперта УК «Альфа-Капитал» Александра Джиоева, стало преодоление золотом психологической отметки в $3,5 тысячи за унцию. Это привело к обновлению исторического максимума и росту стоимости металла на 33% по сравнению с началом года.

Кроме того, в апреле рост реальной доходности в США усилил альтернативные издержки владения золотом. Доходность десятилетних облигаций США в моменте достигала 4,6%, что с учётом инфляции (2,4%) дает реальную доходность около 2%. В условиях отсутствия купонного дохода это делает золото менее привлекательным.

ФРС США сохраняет жёсткий тон, несмотря на признаки замедления инфляции, комментирует портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева. В преддверии заседания 7 мая рынок закладывает долгую паузу перед первым снижением ставки, что стало причиной частичной переоценки длинных позиций и фиксации прибыли после недавнего ралли.