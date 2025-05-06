На рынке РФ появились первые органические лимоны
На российском рынке появились первые органические лимоны, которые произвела компания Zest fruit (PTY) LTD из города Стелленбош (ЮАР). Продукция прошла сертификацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.
В Национальном институте развития качества сообщили, что сертификация была выполнена по запросу «Азбуки Вкуса». В результате на прилавках магазинов сети теперь можно найти лимоны, соответствующие экологическим требованиям. Стандарт подтверждает, что продукция была произведена без применения синтетических удобрений, пестицидов и генетически модифицированных организмов.
В Роскачестве сообщили, что на данный момент в России есть четыре производителя из Африки, продукция которых соответствует требованиям российского органического стандарта. Две компании из Туниса занимаются производством оливкового масла и оливок. Одна компания из Кении специализируется на авокадо. И компания из этой же страны производит лимоны.
По словам директора департамента развития органической и «зеленой» продукции Роскачества Владимира Увайдова, сейчас наблюдается «устойчивый спрос со стороны африканских производителей фруктов, ягод, винодельческой продукции на сертификацию своих товаров на соответствие требованиям российских органических стандартов».