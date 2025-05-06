Активность иностранного бизнеса в России превысила досанкционный уровень

В 2024 году число запросов на регистрацию иностранных товарных знаков увеличилось на 18% по сравнению с периодом до введения санкций. Наибольшую активность проявляют заявители из Китая, Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование ВТБ и компании «Онлайн патент».

В пресс-службе ВТБ отметили, что специалистам удалось проанализировать заявки иностранных компаний и физических лиц, которые были поданы на регистрацию товарных знаков в Роспатент за последние пять лет. В общей сложности в этот период нерезидентами было оформлено порядка 50 тыс. заявок.

В 2022 году их количество уменьшилось на четверть в сравнении с 2021-м, до 7,6 тыс. В 2024 году число заявок достигло 11,8 тыс. и превзошло досанкционный показатель на 18%.

По результатам исследования, из общего числа обращений от иностранных компаний за последние пять лет примерно 10% связаны с электроникой, еще 8% — с оптовой и розничной торговлей, а около 7% — с косметическими товарами. Также в пятерку наиболее активных сфер входят мода и фармацевтика — на них приходится по 6% обращений.

В частности, значительно активизировались китайские компании: количество их заявок на регистрацию товарных знаков в период с 2022 по 2024 год увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным показателем за 2020–2022 годы. Среди лидеров можно выделить бренды, специализирующиеся на электронике (16%), за ними следуют компании, занимающиеся производством одежды (8%), а также производители машин, станков и двигателей (8%).