Австралия готовится расширить торговлю с Китаем

Австралия намерена расширить географию экспорта и укрепить торговые отношения с Китаем и другими государствами в связи с введением США новых тарифов. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в эфире радиостанции ABC.

Как сообщила Вонг, в течение последних лет между Канберрой и Пекином были устранены торговые ограничения на общую сумму примерно 13 миллиардов долларов. Министр отметила, что страна планирует продолжать укреплять партнерство с Китаем и одновременно расширять свое присутствие на других рынках.

Вонг подчеркнула, что в период президентства Дональда Трампа тарифная политика Соединенных Штатов стала более строгой, чем раньше. Кроме того, она назвала пошлины, введенные против Австралии, несправедливыми и необоснованными. По словам главы МИДа, страна продолжит отстаивать свою позицию и вести диалог с американской администрацией как в отношении сталелитейной отрасли, так и в более широком контексте.

Ранее издание Financial Times сообщило, что китайские производители, стремясь обойти ограничения, введенные американским президентом Дональдом Трампом на импортные пошлины, начали искусственно снижать цены на продукцию, которую они экспортируют в США.