Цена газа для домохозяйств в ЕС достигла исторического максимума

Средняя стоимость газа для бытовых потребителей в странах Евросоюза во второй половине 2024 года установила абсолютный рекорд, превысив прежние значения, следует из данных Евростата.

В обозначенный период цена газа выросла до 0,1233 евро за кВт-ч, передает ТАСС.

Это стало самым высоким значением за все время ведения статистики в Евросоюзе.

Доля налогов в цене достигла 30%, что объясняется сокращением масштабов государственной поддержки, введенной многими странами ЕС в 2022 году из-за роста стоимости энергоносителей.

Максимальные тарифы для домохозяйств были зафиксированы в Швеции (0,1893 евро за кВт-ч), Нидерландах (0,1671 евро) и Италии (0,1586 евро). Наименьшие показатели отмечались в Венгрии (0,032 евро), Хорватии (0,046 евро) и Румынии (0,054 евро).

В результате стоимость газа для бытовых потребителей в Швеции оказалась в шесть раз выше, чем в Венгрии, и на 54% превысила средний уровень по всему Евросоюзу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 37% впервые за три года, Газпром заявил о риске их полного опустошения при сохранении нынешних темпов отбора, а стоимость газа в Европе в феврале выросла на 5%.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа угрожает любому российскому газу.