В Кремле рассказали о ситуации с продлением продажи валютной выручки

Данные об указе по поводу требований к экспортерам по продаже валютной выручки появятся вскоре после того, как президент РФ Владимир Путин его подпишет.

Соответствующий комментарий представителя Кремля Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

«Сразу же вас проинформируем, сразу он будет опубликован», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ситуация вокруг норматива обязательной продажи валютной выручки стала обсуждаться во второй половине апреля, поскольку срок его действия истекал в последний день этого месяца.

Песков тогда объясняют такие планы невыгодностью последнего как для экспортеров, так и для государства.

В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что решение по поводу норматива так или иначе не скажется на курсе рубля, так как, по ее словам, в прошлом году экспортеры продавали до 85 процентов валютной выручки, а в начале 2025-го — уже около 90 процентов, что значительно превышает действующие нормативы.

Обязательство по продаже валютной выручки было введено в октябре 2023 года (с продлением на год следующей весной) для «обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка». Доллар тогда преодолел отметку 100 рублей, а евро торговался по 106 рублей. Крупнейшие экспортеры должны были зачислять не менее 80 процентов выручки на счета в России в течение двух месяцев с момента получения и продавать не менее 90 процентов от зачисленного в течение двух недель.

В дальнейшем указанный порог репатриации дважды снижался. К июлю он сократился вдвое — до 40 процентов. При этом компании должны были продавать не менее 50 процентов средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней со дня получения денег, а в октябре порог снизили до 25 процентов выручки.