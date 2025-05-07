Фон дер Ляйен назвала ежемесячные траты ЕС на российские энергоресурсы

Евросоюз ежемесячно тратит €1,8 млрд на российские энергоресурсы, и это необходимо прекратить, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

"ЕС сегодня тратит €1,8 млрд в месяц на российские энергоресурсы. Это недопустимо и должно прекратиться", - заявила фон дер Ляйен, подчеркнув, что "отказ от российского газа необходим для поддержки Украины".

Она подчеркнула, что в 2021 году Евросоюз тратил на российские энергоресурсы €13 млрд в месяц, и пообещала, что Еврокомиссия "не позволит" странам ЕС вернуться к закупкам нефти и газа из России.

6 мая Еврокомиссия представила свой второй план полного запрета российского газа и ядерного топлива для стран ЕС к концу 2027 года. Постпредство России при ЕС в ответ подчеркнуло, что эти нерыночные меры Брюсселя "нанесут государствам Евросоюза еще больший ущерб".