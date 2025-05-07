Банк России сократит продажу валюты

В период с 12 мая по 5 июня суточные продажи валюты Банка России сократятся с 10,46 миллиарда рублей в день до 6,5 миллиарда. Изменение связано с фактическим размером нефтегазовых доходов за апрель и ожиданиями от них в мае, о чем сообщается на сайте Минфина.

По итогам апреля результат оказался лучше прогноза на 53,9 миллиарда рублей, а в мае в ведомстве готовятся к недополучению 12,3 миллиарда рублей. Таким образом, объем средств, направляемых на покупку валюты, 2,3 миллиарда рублей в день, в то время как сейчас Минфин продает валюту на 1,6 миллиарда в день.

Вместе с тем такой объем закупок не сможет компенсировать операции зеркалирования Центробанка, в рамках которых тот с начала года продает валюту на 8,86 миллиарда рублей в день, так что общая сумма выйдет отрицательной. Поэтому переход к покупке валюты Минфином сможет только снизить ее общие продажи.

В том же сообщении указано, что нефтегазовые доходы выросли до максимальных с начала года 1,086 триллиона рублей, однако если брать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), то на фоне продолжающегося падения цен на нефть он снизился до минимальных за тот же период 769 миллиардов рублей.

Снижение продаж валюты может несколько ослабить рубль, хотя с учетом величины торгов сильного влияния такое изменение не окажет. Официальный курс доллара от ЦБ на 7 мая составляет 80,96 рубля, евро — 91,92 рубля, а юаня — 11,22 рубля. На международном рынке Forex доллар торгуется на уровне 80,85 рубля.