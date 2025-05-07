Конфликт Индии и Пакистана может сказаться на поставках товаров в Россию

В случае дальнейшего ухудшения отношений между Индией и Пакистаном может возникнуть риск срыва поставок товаров из этих стран в Россию на сумму около 5 миллиардов долларов в год. Это касается таких товаров, как рис, чай, электроника, лекарственные препараты, одежда и текстильные изделия, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистических служб обеих стран.

Напомним, что ранее Министерство обороны Индии объявило о начале операции «Синдур» в ответ на теракт в Пахалгаме. В ходе операции были нанесены удары по объектам террористической инфраструктуры на территории Пакистана. В ведомстве подчеркнули, что ни один пакистанский военный объект не был атакован в рамках операции. В то же время власти Пакистана сообщили о том, что Индия нанесла удары по пяти населенным пунктам в их стране.

По итогам 2024 года Россия импортировала товары из этих двух стран на общую сумму 4,99 миллиарда долларов. Из этой суммы 4,92 миллиарда долларов пришлись на Индию, а 68,6 миллиона — на Пакистан.

В прошлом году Москва потратила больше всех в денежном эквиваленте на покупку вычислительной техники — 500,3 миллиона долларов. В тройку лидеров также вошли фармацевтическая продукция на сумму 420 миллионов долларов и смартфоны — 238,8 миллиона долларов.