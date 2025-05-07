ЦБ понизил курс доллара на 8 мая

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 8 мая 2025 года.

Курс доллара был понижен до 80,86 рублей, на 7 мая он составлял 80,96 рублей. Курс евро был повышен до 92,1 с 91,9 рублей, по состоянию на 7 мая. Курс юаня составил до 11,18 рублей. На 7 мая он составлял 11,21 рубля.

В конце декабря прошлого года Банк России сообщил , что устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.