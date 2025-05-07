В США резко снизились запасы нефти

Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 2 млн баррелей и на 2 мая 2025 года составили 438,4 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 7% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.

По данным на 17:35 мск, цена июльского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,42%, до $61,78 за баррель, а стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в июне - на 1,46%, до $58,73 за баррель.