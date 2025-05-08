Reuters: Украина может перейти к евро в качестве базовой валюты для гривны

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что Киев начинает рассматривать возможность перехода от доллара США к евро в качестве базовой валюты для гривны. Как утверждает Reuters, такая мера предпринимается на фоне раздробленности мировой торговли и укрепления связей Украины с Европой.

«Эта работа сложная и требует качественной, разносторонней подготовки», — отметил глава украинского Нацбанка.

Евро опустился до минимума с 2022 года после ввода Вашингтоном торговых пошлин

По его словам, операции с долларом продолжают преобладать во всех сегментах валютного рынка, однако доля операций в евро растёт в большинстве сегментов, но «пока умеренно».

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен между тем ранее призвала ускорить процесс присоединения Украины к ЕС.