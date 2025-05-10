В России произошел резкий рост цен на лимоны – в апреле они подорожали на 56,7%. Так, в Москве стоимость достигает 252,4 рублей за килограмм. Об этом рассказали в экспертно-аналитическом центре агробизнеса «АБ-Центр», пишет «Российская газета».

Цены на лимоны традиционно растут в апреле, однако повышение ранее не превышало 13%-22%. В этом году «рост беспрецедентный», отметили в «АБ-Центре».

Специалисты объяснили, что в апреле меняются страны-поставщики лимонов. Турция сокращает поставки, а ввоз из ЮАР и Аргентины увеличивается только в мае. При этом из Турции импортируют более дешевые лимоны. Но в этом году турецкий импорт существенно снизился, что и усугубило ситуацию.

«Плохие погодные условия ранней весной и приостановка отгрузок дали импульс росту оптовых цен на торгах, турецкие поставщики наложили "инфляционные ожидания" на эту новость и сыграли на ожиданиях падения будущего урожая», — рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

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Эксперты говорят, что турецкие власти сняли запреты на отгрузки, а поставки из Египта и стран Южной Америки уже «на горизонте», поэтому дефицита лимонов не будет.

В мае цены немного снизятся и стабилизируются, прогнозируют в «АБ-Центре».