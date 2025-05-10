В России рекордно выросли цены на лимоны

Только за апрель лимоны в рознице подорожали на 56,7% - например, в Москве ко 2 мая они достигли 252,4 руб./кг, тогда как месяцем ранее они составляли всего 161,1 руб./кг, подсчитали в экспертно-аналитическом центре агробизнеса "АБ-Центр".

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В апреле цены на лимоны растут ежегодно, но в этот раз рост беспрецедентный, отмечают в "АБ-Центре". В прошлом году в тот же периоде они выросли всего на 13%, в 2023 году - на 22,9%, в 2022 году - на 15,2%.

Дело в том, что именно в апреле меняются страны-поставщики лимонов. "Обычно Турция в апреле начинает сокращать поставки (сезонное сокращение предложения), а ввоз из ЮАР, Аргентины в полной мере расширяется лишь в мае. Кроме того, аргентинские и южноафриканские лимоны, как правило, дороже турецких", - поясняют в "АБ-Центре.

Но в этом году импорт из Турции существенно снизился, что и усугубило ситуацию.

Рынок сейчас демонстрирует спекулятивные настроения - причем как поставщиков, так и импортеров, в том числе и крупных торговых сетей, комментирует профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

"Плохие погодные условия ранней весной и приостановка отгрузок дали импульс росту оптовых цен на торгах, турецкие поставщики наложили "инфляционные ожидания" на эту новость и сыграли на ожиданиях падения будущего урожая. Ну, а импортеры "отыграли" все на итоговой цене. Даже по товару старых контрактов. А дальше заработал известный механизм. И в сетевых гипермаркетах, например, уже появился желтый ценник 239 рублей за кг от базовой цены 269. Причем товар на полке отличного качества. Явно он из партии по долгоиграющему контракту", - поясняет Чеглов.

Но учитывая, что турецкие власти быстро сняли запреты на отгрузки, что сейчас несезон и есть еще Египет, страны Южной Америки на горизонте, то дефицита лимонов мы не увидим. А розничные цены под внимательным взглядом ФАС будут скорректированы ближе к среднему темпу инфляции по сегменту фруктов и овощей, и фактору сезонности, считает эксперт.

Уже в мае, когда на российский рынок станут поступать продукция из Аргентины и ЮАР, цены немного снизятся и стабилизируются, прогнозируют в "АБ-Центре".

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О приостановке поставки лимонов турецкие власти сообщили 7 апреля. Причина - заморозки в отдельных регионах Турции. При этом Турция - основной поставщик лимонов на российский рынок. Впрочем, уже на следующий день, 8 апреля, турецкие власти сообщили, что отложили запрет экспорта до 15 мая.