СМИ рассказали, когда США могут снизить пошлины на товары из Китая

Вашингтон рассматривает возможность объявить на следующей неделе о снижении таможенных пошлин на импорт из Китая со 145% до 50%. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники.

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В публикации отмечается, что американская сторона планирует снизить таможенные пошлины на время проведения переговоров с Китаем.

До этого президент США Дональд Трамп не исключил, что поговорит по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином после встречи американской и китайской делегаций в Швейцарии.

Консультации США и КНР пройдут в Швейцарии с 9 по 12 мая. По данным газеты Wall Street Journal, ключом к переговорам стала тема борьбы со ввозом из Китая в США ингредиентов для изготовления наркотика фентанила.

Утверждается, что в конце апреля Пекин направил Вашингтону ряд вопросов, которые касались уточнения того, какими мерами Пекину, по мнению Вашингтона, стоит усилить борьбу с наркотрафиком. В ответ представители Белого дома направили КНР список предложений.