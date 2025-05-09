Великобритания усиливает экономическое давление на Россию.

Премьер-министр страны Кир Стармер объявил о введении крупнейшего за все время конфликта пакета санкций, направленных, как утверждается, на защиту национальной безопасности королевства.

«Угрозу ... нельзя недооценивать. Чтобы усилить давление на РФ, я объявляю о самом крупном пакете санкций на сегодняшний день. Я всегда буду делать все возможное для защиты трудящихся. Безопасность дома. Сила за рубежом», – написал глава британского правительства на своей странице в Х.

По словам главы британского кабинета, Москва по-прежнему представляет угрозу, на которую Лондон обязан ответить жестко. Власти Соединенного Королевства считают, что именно санкционные меры способны «существенно усилить давление» на российскую сторону.

На этот раз основной удар пришелся по так называемому «теневому флоту» – около сотни танкеров, которые, по утверждению британских аналитиков, используются для транспортировки российской нефти в обход ограничений. С начала 2024 года, как сообщается, эти суда успели перевезти нефтепродукты на сумму свыше 24 миллиардов долларов.

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Министерства и ведомства Великобритании подчеркивают: с новым санкционным пакетом под юрисдикцией Лондона окажется больше судов, чем в списках любых других стран, включая США и членов ЕС.

Ранее Стармер обозначил политическую позицию по украинскому кризису. Он дал понять, что окончательное решение о завершении боевых действий, по его мнению, должно принимать исключительно руководство Киева, тогда как мнения таких фигур, как Владимир Путин или Дональд Трамп, не должны оказывать решающего влияния на ход событий.