Российские поставки СПГ в ЕС сократились на 2,4%

За первые четыре месяца 2025 года Европа получила 7,6 млрд кубометров российского сжиженного газа, что на 200 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра Bruegel.

Согласно опубликованным данным, общий импорт СПГ в ЕС достиг рекордных 13,4 млрд куб. м за месяц благодаря увеличению закупок из США и Африки.

На фоне сокращения российских поставок на 2,4% американское направление показало рост на 23% (27,4 млрд куб. м с начала года). Африканские страны поставили в Европу 7,2 млрд куб. м СПГ, а Ближний Восток — 4,8 млрд куб. м.

Ранее сообщалось, что Бразилия подпишет соглашение с Россией по добыче урана.