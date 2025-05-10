Российские поставки СПГ в ЕС сократились на 2,4%

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За первые четыре месяца 2025 года Европа получила 7,6 млрд кубометров российского сжиженного газа, что на 200 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Российские поставки СПГ в ЕС сократились на 2,4%
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра Bruegel.

Согласно опубликованным данным, общий импорт СПГ в ЕС достиг рекордных 13,4 млрд куб. м за месяц благодаря увеличению закупок из США и Африки.

На фоне сокращения российских поставок на 2,4% американское направление показало рост на 23% (27,4 млрд куб. м с начала года). Африканские страны поставили в Европу 7,2 млрд куб. м СПГ, а Ближний Восток — 4,8 млрд куб. м.

Ранее сообщалось, что Бразилия подпишет соглашение с Россией по добыче урана.

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