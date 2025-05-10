Бразилия заинтересована в строительстве АЭС совместно с РФ

Россия является важным экономическим партнером Бразилии, власти которой намерены совместно заняться строительством малых атомных электростанций для обеспечения своей энергетической безопасности. Об этом заявил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва, подводя итоги визита в РФ.

"Россия остается важным партнером для Бразилии в сфере газа, нефти и строительства малых ядерных реакторов, - сказал он в беседе с журналистами. - Это очень важный вопрос, поскольку это гарантия энергетической стабильности [Бразилии] навсегда".

Глава МИД Мауро Виэйра отметил, что заседание 12-й комиссии высокого уровня по сотрудничеству РФ и Бразилии может состояться уже в этом году.