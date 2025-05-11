США и Китай достигли соглашения о сокращении торгового дефицита

США и Китай по итогам переговоров в Женеве достигли соглашения о сокращении торгового дефицита. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники в американской делегации.

«Торговый представитель США Джеймисон Грир... охарактеризовал итоги переговоров как «соглашение, достигнутое с нашими китайскими партнёрами», которое поможет сократить дефицит торгового баланса США в размере $1,2 трлн», — отметили в статье.

В составе американской делегации был глава Минфина США Скотт Бессент. Он рассказал журналистам, что подробности сделки объявят в понедельник, 12 мая. По его словам, американский лидер Дональд Трамп полностью осведомлён о результатах «продуктивных переговоров».

Ранее президент США заявил о возможности достижения справедливого торгового соглашения с КНР.