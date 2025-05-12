Спрогнозирован курс доллара на эту неделю

В пятницу, 9 мая 2025 года, внебиржевой курс доллара опустился до 82,25 ₽, снизившись с начала недели на 0,5 ₽. Официальный курс доллара, рассчитываемый ЦБ, снизился более чем на 1 ₽, до 80,86 ₽.

Курс остаётся вблизи 80 ₽ за доллар на фоне превалирующего над спросом предложения валюты, рассказал «Коммерсанту» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров. По его прогнозу, на этой неделе курс останется в диапазоне 80–83 ₽ за доллар. Во второй половине мая рубль начнёт постепенно ослабевать из-за роста спроса на валюту и сокращения предложения по сравнению с мартом и апрелем, когда выплачивались крупные налоги, ожидает экономист.

Рубль сохраняет устойчивость несмотря на снижение цен на нефть, отмечает директор казначейства Цифра банка Дмитрий Рожков. Нефтегазовые доходы бюджета в апреле превысили прогноз Минфина, поэтому ведомство вернётся к покупкам иностранной валюты и золота с 13 мая по 5 июня, а Центробанк сократит нетто-продажи юаней почти в полтора раза.