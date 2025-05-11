Глава МИД Франции рассказал о новых санкция ЕС против России

Почти половина всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России, было сформулировано Францией.

© Газета.Ru

Об этом в эфире радио France Inter заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Европейцы уже несколько недель работают над новым пакетом санкций. Мы внесли свой вклад: мое министерство даже сформулировало половину определений для этого пакета санкций, который уже практически принят», — сказал глава МИД Франции.

7 мая агентство Bloomberg сообщало, что ЕС намерен включить в 17-й пакет санкций компанию «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК. Агентство со ссылкой на документы Еврокомиссии, которые она направила на согласование странам Евросоюза, пишет, что 17-й санкционный пакет станет «упрощенным».

Ожидается, что новый пакет будет включать в себя внесение в черный список 60 физических и юридических лиц, а также 150 танкеров. При этом, отмечает Bloomberg, пакет санкций не предусматривает каких-либо новых торгово-экономических мер.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюзу нужно ввести «самые тяжелые санкции» против России. По его словам, подобное решение может помочь нанести удар по российской экономике.