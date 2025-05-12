Россия рекордно закупилась китайской клубникой

В марте 2025-го Россия закупила в Китае клубники на 3,4 миллиона долларов. О рекордном объеме поставок со ссылкой на данные таможни КНР сообщает РИА Новости.

В сравнении с февралем текущего года и мартом прошлого поставки китайской клубники выросли вдвое. Россия стала основным покупателем клубники у КНР, опередив Вьетнам, который сократил импорт почти на четверть, до 2,5 миллиона долларов. Также в лидерах оказался Гонконг, который стал покупать ягоды в полтора раза больше (1,9 миллиона долларов).

С начала 2025 года Россия приобрела у Китая клубники на 5,7 миллиона долларов — год к году объем вырос более чем вдвое. Для сравнения, в первом квартале 2024-го закупки составляли 2,3 миллиона.

Доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин допустил, что уже в мае цены на клубнику в России упадут в два-три раза. Такое возможно произойдет в связи со скорым появлением на рынке ягод, выращенных на территории РФ.