Евро переживает сильнейшее падение с начала года

Евро обвалился к более чем одномесячным минимумам в начале торговой недели на фоне повсеместного укрепления доллара.

Ралли американской валюты обусловлено сообщениями о прогрессе в торговых переговорах США и Китая, которые договорились о взаимном снижении тарифов на 90 дней.

Так, пошлины США в 145% на китайский импорт будут снижены до 30%, а тарифы Пекина в размере 125% на американские товары снизятся до 10%.

На этих новостях индекс доллара подскочил на 1,26% до 101,62, отправив пару EURUSD к минимуму 10 апреля на отметке 1,1102. Снижение к 10:48 мск. составляло 1,24%. Это самое масштабное внутридневное падение с начала года.

Взаимные уступки дают инвесторам надежду на потепление отношений двух крупнейших экономик, что повышает привлекательность американских активов, включая фондовый рынок.

Фьючерсы на S&P 500 подрастают на 3% на премаркете, достигнув максимума начала марта. Контракты на Dow Jones и Nasdaq 100 на момент написания материала подорожали на 2,36% и 3,86% соответственно.

Возросший интерес к риску надавил на защитное золото — спотовая цена потеряла порядка 3%, опустившись до $3 219 за унцию. Июньские фьючерсы просели на 3,64% до $3220 за унцию.