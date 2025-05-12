Заморозки уничтожили часть урожая в России

Заморозки уничтожили 12 процентов урожая сахарной свеклы в России. Об этом со ссылкой на представителей Союза сахаропроизводителей РФ (Союзроссахар) сообщает газета «Известия».

Апрельские и майские заморозки навредили 120 тысячам гектар сахарной свеклы из более миллиона посеянных. Эти объемы придется сеять заново, заявил председатель правления Союхроссахара Андрей Бодин. Сильнее всего пострадали посевы в Белгородской и Липецкой, а также в Курской областях.

Кроме того, в результате низких температур под угрозой потери оказалось почти половина урожая абрикосов, черешни, персиков и слив в Ставропольском крае. О потерях урожая сообщают также в Краснодарском крае и Крыму — они могут составлять порядка 15 и 40 процентов.

«У нас выжила только поздняя груша, айва и яблоня, а все остальное — абрикосы, сливы, черешня, инжир — померзло. Конечно, везде ситуация разная в зависимости от района, его расположения», — заявил фермер из Краснодарского края Николай Маслов.

В Союзе садоводов России сказали, что итоги заморозков подводить пока рано, так как они еще продолжаются.

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что заморозки первой волны затронули преимущественно сады в Краснодарском, Ставропольском краях, в Крыму и Адыгее. Вторая волна заморозков, которая еще продолжается, затронула в основном центр Поволжья. По предварительным данным, холода приведут к снижению урожая плодовых на 10–15 процентов.

В Союзе садоводов уже предупреждали, что Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Брянская область и другие регионы юга и Центральной России могут лишиться 40 процентов урожая фруктов из-за заморозков. Еще в апреле стало очевидно, что сильнее всего из-за холодов пострадали абрикосы, персики и черешня. «Исходя из информации, которую мы получили от садоводов, речь идет о потерях урожая косточковых до 40 процентов. При этом в каких-то районах погибло, например, до 100 процентов урожая абрикосов», — пояснила глава Союза садоводов России в Республике Крым Татьяна Олейник.