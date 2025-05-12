Суточный импорт сжиженного газа в Европу достиг рекордного уровня

Суточные потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС на прошлой неделе достигли исторического рекорда, превысив 460 млн куб. м, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). При этом темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы замедлились на фоне небольшого похолодания. Уровень запасов в ПХГ в мае все еще на 24,2 млрд куб. м (на 34%) ниже значения годом ранее.

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 10 мая, по данным GIE, составила 385 млн куб. м. Отбор снизился до 21 млн куб. м. Отбор в мае оказывается на 39% ниже, чем годом ранее, а закачка - на 32% выше. На фоне высоких темпов расхода газовых запасов в прошедшем отопительном сезоне, общий объем топлива в ПХГ является лишь шестым максимальным для начала мая за все время наблюдений - 46,5 млрд куб. м газа (-34% к предыдущему году).

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 42,5% (на 10,11 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 64,5% годом ранее. Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% к 1 ноября каждого года. Вместе с тем это требование дополнительно подталкивает рост цен на газ на европейском рынке. Подсчеты ТАСС показывают, что чистая закачка газа Европой в предстоящий сезон заполнения ПХГ должна составить не менее 61 млрд куб. м, чтобы выполнить норму наполненности. Это почти на 50% выше чистой закачки годом ранее и является одним из максимальных показателей в истории.

Ранее "Газпром" предрекал Европе трудности при заполнении хранилищ к зиме. Предстоящим летом странам региона понадобится больше газа для пополнения запасов и в условиях ограниченного ввода новых мощностей на рынке предстоит конкурировать за СПГ с Азией, чей спрос на топливо растет. Форум стран - экспортеров газа ожидает, что ЕС столкнется со значительными трудностями при заполнении своих ПХГ на 90% к зиме, и прогнозирует, что летние биржевые цены на газ окажутся выше, чем были зимой, что подрывает экономическую целесообразность закачки газа в хранилища.

Отопительный сезон и стоимость газа

Отопительный сезон в Европе завершился 28 марта, продлившись 151 день. За это время страны ЕС отобрали из хранилищ более 74 млрд куб. м газа. Нетто-отбор (разница между объемом отбора и закачки) составил около 69 млрд куб. м. Таким образом, суммарный отбор газа из ПХГ на конец периода отопления оказался на 44% выше значения годом ранее, нетто-отбор - на 54%.

Текущая неделя в Европе ожидается немного теплее предыдущей. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в апреле в среднем составила 14%, в мае - 14%. Средняя цена закупки газа в Европе в апреле текущего года составила около $409 за тыс. куб. м, а в мае - около $396.

Импорт СПГ

В прошедшем отопительном сезоне Европа импортировала почти 63 млрд куб. м СПГ, что стало третьим максимальным показателем для этого периода. Больший объем регазифицированного газа поступал с СПГ-терминалов в газотранспортную систему ЕС только в два предыдущих зимних сезона.

Импорт СПГ Европой в апреле стал максимальным за все время наблюдений (12,8 млрд куб. м). Сейчас мощности регазификации загружены на 54% от максимума. Импорт СПГ в текущем месяце на 48% превышает показатели аналогичного месяца годом ранее и вновь идет по рекордному графику.