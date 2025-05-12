В России высказались об угрозе новых санкций со стороны США

В команде президента США Дональда Трампа много прагматичных людей, заточенных на решение вопросов в интересах Америки, поэтому введение санкций против России сейчас для нее экономически невыгодно, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что президент США Дональд Трамп в частных беседах одобрил заявление о санкциях, с которым выступили посетившие Киев канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.

«Для США собственные экономические интересы превыше всего. Мы это видели относительно их ближайших соседей и партнеров по НАТО. Им все равно, против кого и как выстраивать свою политику, лишь бы эта политика защищала экономические интересы Америки. Сегодня вводить санкции против России им менее выгодно», — считает Чепа.

Депутат добавил, что сейчас звучат разные мнения по поводу отношения Трампа к России, поэтому судить об этом необходимо по факту определенных действий. Между тем он отметил, что любые санкции будут только усложнять процесс переговоров и подготовки соглашений, потому что Россия будет на них реагировать.

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10 мая Мерц, Макрон, Стармер и Туск прибыли в Киев на саммит «коалиции желающих», в ходе которого лидеры стран обсуждали 30-дневное перемирие на Украине. Они пригрозили ввести новые санкции в случае отказа Москвы от предложения.

До этого Трамп сам пригрозил Украине и России санкциями, если Москва и Киев не согласятся на прекращение огня.