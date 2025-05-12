Эксперты назвали риски, которые могут привести к росту дефицита бюджета РФ

Эксперты назвали факторы, которые могут привести к увеличению дефицита федерального бюджета РФ. Как сообщает РБК, они сочли новые данные Минфина реалистичными, но отметили, что разрыв между доходами и расходами может увеличиться еще сильнее.

Напомним, что законом о бюджете на 2025 год был запланирован дефицит в размере 0,5% или чуть более 1 трлн. Согласно новым поправкам Минфина к закону, прогноз увеличился — ожидается, что он составит 3,8 трлн рублей или 1,7% ВВП.

Эксперты отмечают, что сейчас риски смещены в сторону еще большего роста дефицита. В частности, расширить разрыв может сохранение крепкого рубля и рост объема процентных платежей по госдолгу из-за высокой ставки.

Еще одной стрессовой ситуацией аналитики назвали затяжное снижение нефтяных котировок — оно может произойти из-за международных торговых войн. Кроме того, увеличить дефицит бюджета может и резкое замедление российской экономики.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что корректировка параметров федерального бюджета не потребует увеличения государственных заимствований. Он объяснил, что изменения связаны с падением цен на нефть и увеличением доходов из отраслей, не связанных с нефтью и газом.