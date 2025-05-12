Экономист раскрыл сроки снижения цен на картофель в России

В последние несколько месяцев картофель дорожает быстрее всех остальных продовольственных товаров – на это есть объективные причины, включая проблемы с урожаем, отметил доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. Снижаться цены начнут не раньше середины лета за счет молодого урожая корнеплодов в странах-поставщиках, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Среди главных причин сложившейся ситуации Холод назвал плохой урожай – так, сельхозпредприятия в прошлом году произвели 7,15 млн тонн картофеля, в то время как в 2023 году – 8,5 млн тонн. В неорганизованном секторе урожайность тоже снизилась, а вместе с тем ухудшилось качество клубней – из-за этого до рынка не дошло 100% выращенного картофеля.

Летом, по мнению экономиста, ситуация начнет меняться.

«Если в странах, откуда мы сейчас берем молодую картошку, будет хороший урожай, она будет потихонечку из молодой переходить уже в зрелую, то есть в базовую продукцию. Соответственно, цена будет падать. Дальше, где-то в середине лета, может чуть пораньше, на рынок начнет поступать уже наша молодая картошка, а также картошка базового урожая из южных районов», — считает он.

При благоприятной погоде с этого стартует глобальное понижение цен, однако окончательного изменения стоимости стоит ждать только в сентябре-октябре, добавил эксперт.

Что касается прогнозов на будущее, то подобные ситуации могут повториться, так как избежать низких урожаев не получится на фоне погодных аномалий. Важно создать условия для выведения картофеля из личных подсобных хозяйств и прочих объектов неорганизованного сектора на рынок – это позволит держать цены в узде, заключил Холод.

Напомним, сообщалось, что в этом году стоимость картофеля достигла исторического рекорда – по состоянию на 28 апреля 2025 года в среднем цена на этот продукт за килограмм в России составила 85,4 рубля. По данным Росстата, сбор картофеля во всех хозяйствах в стране в прошлом году составил 17,8 млн тонн, уменьшившись на 11,9% по сравнению с 2023 годом. Также сократился урожай у сельхозорганизаций — в среднем на 16,7%, до 4,4 млн тонн, а у фермеров и индивидуальных предпринимателей — на 13,2%, до 3 млн тонн.