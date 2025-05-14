17-й пакет санкций ЕС против России включает рестрикции против 189 танкеров, перевозящих, по утверждению Брюсселя, российскую нефть под флагами различных государств.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы включили в черный список 189 танкеров, чтобы нанести удар по российскому энергетическому экспорту", - написала она в X.

Это означает, что внесенным в черный список танкерам будет запрещен вход в порты ЕС, а европейскому бизнесу будут запрещены любые транзакции с этими судами.

17-й пакет санкций был в среду утвержден послами стран ЕС, теперь эти ограничения должны утвердить главы МИД Евросоюза, что, предположительно, произойдет 20 мая, после чего они вступят в силу.

В России отреагировали на принятие 17-го пакета санкций накануне переговоров

Агентство Bloomberg ранее назвало 17-й пакет санкций облегченным поскольку в него впервые с 2022 года не включены никакие дополнительные экономические и торговые ограничения, поскольку Еврокомиссия хотела свести к минимум возражения стран ЕС и принять этот пакет как можно скорее.