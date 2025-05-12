Рынки отреагировали на перемирие в торговой войне США и Китая

Договоренность США и Китая снизить пошлины на 90 дней привела к падению цен на золото и росту фьючерсов на американские индексы и нефть марки Brent. Об этом пишет РБК.

Трамп 2 апреля ввел пошлины в отношении Китая в размере 34%. После того как Пекин предпринял ответные меры, Трамп резко повысил их до 145%. Также в Белом доме предупредили, что Китаю грозят пошлины на импорт в США в размере до 245%.

Сегодня стало известно, что США и Китай по итогам переговоров в Женеве приняли решение о взаимном снижении тарифов на 90 дней, чтобы «ослабить торговую напряженность и дать экономикам время на урегулирование разногласий». Соглашение начнет действовать с 14 мая. США снизят торговые пошлины на большую часть китайского импорта с 145 до 30%. В свою очередь, тарифы Китая на американские товары будут снижены с 125 до 10%.

Американский фондовый рынок отреагировал на это объявление о достижении соглашения ростом. Фьючерс на S&P 500 вырос на 2,82%, фьючерс на Dow Jones — на 2,22%, фьючерс на NASDAQ 100 — на 3,65%.

При этом золото ускорило падение. По данным на 10:27 мск, оно снизилось на 3:52%, до $3222,9 за унцию. А нефть наоборот поднялась в цене: на пике марка Brent на бирже ICE торговалась по $66,3 за баррель, что на 3,74% больше предыдущих значений.

В свою очередь индекс DXY, показывающий стоимость американской валюты по отношению к валютам основных торговых партнеров США, вырос на 1,26% и на пике достиг 101,691 пункта — максимального уровня с 10 апреля.

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Азиатские и европейские рынки также продемонстрировали рост: 12 мая индекс Hang Seng закрылся ростом на 2,98%, китайский CSI 300 прибавил 1,16%. Британский бенчмарк FTSE вырос на 0,49%, а французский - на 1,2%.

При этом старший научный сотрудник Pepperstone Майкл Браун обратил внимание на то, что текущая ситуация – «не худший возможный исход переговоров», но соглашение нельзя назвать «конкретной сделкой».